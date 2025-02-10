«Ростов» разгромил «Динамо» в матче за пятое место на Winline Зимнем Кубке РПЛ

Завершился матч за пятое место на Winline Зимнем Кубке РПЛ, в котором встречались московское «Динамо» и «Ростов». Игру принимал стадион «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавляет Иван Абросимов. Победу со счётом 4:0 одержал «Ростов».
Счёт в матче был открыт уже на первых минутах, автором гола стал нападающий «Ростова» Егор Голенков, который сумел сориентироваться в чужой штрафной и отправить мяч в сетку ворот динамовцев. В середине первого тайма Мохаммад Мохеби забил второй мяч ростовчан, ассистировал ему Голенков. Под занавес первой половины встречи Егор Голенков оформил дубль.
В самом начале второго тайма «Ростов» забил ещё раз. Отличился нападающий Роналдо. Его гол стал последним в этой встрече.
- 10 февраля 2025
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