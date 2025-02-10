«Монца» объявила об отставке главного тренера Боккетти и возвращении Несты

«Монца» на своём официальном сайте объявила об отставке главного тренера команды Сальваторе Боккетти. Отмечается, что на пост главного тренера спустя два месяца вернётся Алессандро Неста.

«Монца» объявляет о решении освободить от занимаемой должности главного тренера первой команды Сальваторе Боккетти, которого клуб благодарит за проделанную работу. Мы желаем ему всего наилучшего в профессиональном будущем», — говорится в заявлении.

На пост главного тренера вернётся Неста, тренировавший «Монцу» с июня по декабрь 2024 года. Ранее сообщалось, что игроки клуба настаивали на возвращении Несты.

Боккетти был назначен главным тренером «Монцы» 23 декабря 2024 года. Контракт итальянского специалиста с клубом был рассчитан до лета 2027 года. Под руководством Боккетти команда провела семь матчей, в которых потерпела шесть поражений и одержала одну победу.

После 24 сыгранных матчей «Монца» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице Серии А.