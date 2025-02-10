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Деменко: Энрике и Гарсия едут в Россию только из-за условий, это неоправданные трансферы

Деменко: Энрике и Гарсия едут в Россию только из-за условий, это неоправданные трансферы
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о новичке сине-бело-голубых Луисе Энрике и нападающем красно-белых Ливае Гарсии.

«Не понимаю, зачем «Зенит» и «Спартак» тратят огромные деньги на футболистов в зимнее трансферное окно. Я понимал бы, если бы мы играли в еврокубках. Не знаю, зачем эти футболисты в борьбе за чемпионство. Но если у «Зенита» есть возможность покупать, как тренер откажется от таких игроков?

В «Спартаке» чуть другой момент, ведь пришёл новый спортивный директор, который максимально хочет показать свою работу и совершает дорогие трансферы. Но для РПЛ с финансовой точки зрения — неоправданные покупки. Мы понимаем, что эти игроки едут в Россию только из-за условий», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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