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Макаров высказался об отсутствии голов у «Динамо» на Зимнем Кубке РПЛ

Макаров высказался об отсутствии голов у «Динамо» на Зимнем Кубке РПЛ
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался об отсутствии голов у «Динамо» на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«В принципе всё нормально. У нас сборы, большие нагрузки, под которыми мы и играем. Уже потом разберём наши ошибки. Мы не ставили задачу выйти выиграть, мы ставили задачу поднять свой уровень и подготовиться к чемпионату. Не давит, что мы не забили ни одного мяча на Зимнем Кубке РПЛ. Ничего страшного — мы готовимся и набираем физическую форму», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московское «Динамо» заняло третье место в группе 1 межсезонного Зимнего Кубка РПЛ, уступив с одинаковым счётом 0:1 «Краснодару» и «Спартаку». 10 февраля бело-голубые провели матч с «Ростовом» за общее пятое место и проиграли со счётом 0:4.

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