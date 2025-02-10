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Денис Макаров: болельщикам «Динамо» не стоит беспокоиться

Денис Макаров: болельщикам «Динамо» не стоит беспокоиться
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался о последнем месте своей команды на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

Winline Зимний Кубок РПЛ . За 5-е место
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Голенков – 7'     2:0 Мохеби – 33'     3:0 Голенков – 45+1'     4:0 Роналдо – 50'    

— Такое ощущение, что все футболисты «Динамо» — грустные и поникшие.
— Все ребята просто уставшие. У нас очень приличные нагрузки. До этого дня было по две тренировки в день, а также зал. У нас есть план, который мы выполняем. Болельщикам «Динамо» не стоит беспокоиться, что команда заняла в турнире последнее место, — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче за пятое место московское «Динамо» уступило «Ростову» со счётом 0:4. Голы в матче забивали Мохаммад Мохеби, Роналдо и дважды — Егор Голенков.

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