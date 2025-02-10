Денис Макаров: болельщикам «Динамо» не стоит беспокоиться

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался о последнем месте своей команды на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

— Такое ощущение, что все футболисты «Динамо» — грустные и поникшие.

— Все ребята просто уставшие. У нас очень приличные нагрузки. До этого дня было по две тренировки в день, а также зал. У нас есть план, который мы выполняем. Болельщикам «Динамо» не стоит беспокоиться, что команда заняла в турнире последнее место, — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче за пятое место московское «Динамо» уступило «Ростову» со счётом 0:4. Голы в матче забивали Мохаммад Мохеби, Роналдо и дважды — Егор Голенков.