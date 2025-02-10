Денис Макаров: болельщикам «Динамо» не стоит беспокоиться
Поделиться
Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался о последнем месте своей команды на Winline Зимнем Кубке РПЛ.
Winline Зимний Кубок РПЛ . За 5-е место
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Голенков – 7' 2:0 Мохеби – 33' 3:0 Голенков – 45+1' 4:0 Роналдо – 50'
— Такое ощущение, что все футболисты «Динамо» — грустные и поникшие.
— Все ребята просто уставшие. У нас очень приличные нагрузки. До этого дня было по две тренировки в день, а также зал. У нас есть план, который мы выполняем. Болельщикам «Динамо» не стоит беспокоиться, что команда заняла в турнире последнее место, — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В матче за пятое место московское «Динамо» уступило «Ростову» со счётом 0:4. Голы в матче забивали Мохаммад Мохеби, Роналдо и дважды — Егор Голенков.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 февраля 2025
-
18:08
-
18:02
-
17:45
-
17:39
-
17:35
-
17:33
-
17:32
-
17:28
-
17:28
-
17:25
-
17:22
-
17:20
-
16:54
-
16:53
-
16:47
-
16:46
-
16:37
-
16:35
-
16:32
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:22
-
16:20
-
16:14
-
16:14
-
16:12
-
16:10
-
16:00
-
16:00
-
15:54
-
15:50
-
15:47
-
15:40
-
15:40