Макаров назвал чемпионство в РПЛ целью «Динамо» на вторую часть сезона

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о целях команды на вторую часть Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Как и в прошлом сезоне, стоит цель стать чемпионами. Всё возможно. Нам нужно играть и побеждать», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» набрало 35 очков и расположилось на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», заработавший 39 очков. На втором месте располагается «Зенит» с аналогичным количеством очков. Третье место занимает «Спартак» (37).