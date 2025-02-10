Игрок «Динамо» Макаров заявил, что не видит смысла в усилении команды зимой

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о возможном усилении состава команды в текущее зимнее трансферное окно.

«Что касается усилений «Спартака» и «Зенита», то в прошлом сезоне мы чуть не стали чемпионами, но нам не хватило одного очка. Сейчас тот же состав. Не вижу смысла в усилении, мы вполне можем бороться за чемпионство этим составом», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.