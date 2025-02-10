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Хорен Байрамян рассказал, как проходят зимние сборы «Ростова»

Хорен Байрамян рассказал, как проходят зимние сборы «Ростова»
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян ответил на вопрос, как проходят зимние сборы команды под руководством главного тренера команды Валерия Карпина.

«Я давно знаю Валерия Георгиевича. Его сборы неоднократно проходил. В 2025 году всё так же хорошо. Плодотворно подготовились. Надеюсь, в весенней части у нас будет хорошая физика. У нас хороший отель — за это спасибо руководству. К нам приезжают семьи, поэтому отличное настроение. Все условия для работы есть. Грех жаловаться. День сурка — что это такое? Мы счастливые люди, которые занимаются футболом», — передаёт слова Байрамяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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