Хорен Байрамян рассказал, как проходят зимние сборы «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян ответил на вопрос, как проходят зимние сборы команды под руководством главного тренера команды Валерия Карпина.

«Я давно знаю Валерия Георгиевича. Его сборы неоднократно проходил. В 2025 году всё так же хорошо. Плодотворно подготовились. Надеюсь, в весенней части у нас будет хорошая физика. У нас хороший отель — за это спасибо руководству. К нам приезжают семьи, поэтому отличное настроение. Все условия для работы есть. Грех жаловаться. День сурка — что это такое? Мы счастливые люди, которые занимаются футболом», — передаёт слова Байрамяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.