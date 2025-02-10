Игрок «Ростова» Байрамян прокомментировал разгромную победу над «Динамо»
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал разгромную победу (4:0) своей команды над московским «Динамо» в матче за пятое место Winline Зимнего Кубка РПЛ.
Winline Зимний Кубок РПЛ . За 5-е место
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Голенков – 7' 2:0 Мохеби – 33' 3:0 Голенков – 45+1' 4:0 Роналдо – 50'
«Не надо делать акцент на результативности. Все видели, что обе команды выступали смешанными составами. У «Динамо» в центре защиты играл парнишка — мне кажется, он не центральный защитник, но сегодня выступал там. Приятно, что победили. Но не надо на этом акцентировать такое внимание», — передаёт слова Байрамяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Ростов» по итогам осенней части сезона РПЛ занимает в турнирной таблице седьмое место, набрав 26 очков в 18 играх.
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