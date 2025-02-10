Игрок «Ростова» Байрамян прокомментировал разгромную победу над «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал разгромную победу (4:0) своей команды над московским «Динамо» в матче за пятое место Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Не надо делать акцент на результативности. Все видели, что обе команды выступали смешанными составами. У «Динамо» в центре защиты играл парнишка — мне кажется, он не центральный защитник, но сегодня выступал там. Приятно, что победили. Но не надо на этом акцентировать такое внимание», — передаёт слова Байрамяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Ростов» по итогам осенней части сезона РПЛ занимает в турнирной таблице седьмое место, набрав 26 очков в 18 играх.