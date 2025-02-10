«Галатасарай» сделал заявление после скандала в матче с «Аданой Демирспор»
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Турецкий клуб «Галатасарай» выступил с заявлением после скандала в матче 23-го тура Суперлиги с «Аданой Демирспор». Напомним, футболисты «Аданы» покинули поле на 30-й минуте из-за несогласия с назначенным в их ворота пенальти. На момент остановки игры счёт был 1:0 в пользу команды из Стамбула.
Турция — Суперлига . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Остановлен
1 : 0
Адана Демирспор
Адана
1:0 Мората – 12'
«Мы подали заявление в судебные органы, чтобы пролить свет на процессы, имевшие место до, во время и после матча между «Галатасараем» и «Аданой Демирспор» в воскресенье, 9 февраля 2025 года. Футбольный клуб «Галатасарай» продолжит выступать на стороне справедливости в турецком футболе и приложит все усилия, чтобы быть лучшим на поле и побеждать там», — говорится в сообщении клуба, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).
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