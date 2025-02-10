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Полузащитник «Ростова» Байрамян: Карпин всегда недоволен — это хорошо

Полузащитник «Ростова» Байрамян: Карпин всегда недоволен — это хорошо
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о реакции тренера команды Валерия Карпина на разгромную победу (4:0) над московским «Динамо» в матче за пятое место на Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Winline Зимний Кубок РПЛ . За 5-е место
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Голенков – 7'     2:0 Мохеби – 33'     3:0 Голенков – 45+1'     4:0 Роналдо – 50'    

— «Динамо» играло как будто после нагрузок, а вы — после восстановительной тренировки. Так ли это?
— Думаете, мы были настолько свежими?

— В сравнении с «Динамо» — да.
— Мы разберём и посмотрим игру. Что-то у нас получалось. Но, кажется, Валерий Георгиевич чем-то был, как всегда, не до конца доволен. Он всегда недоволен — это хорошо. В некоторых простых ситуациях мы усложняли игру и выбирали не лучший вариант для выхода из обороны, — передаёт слова Байрамяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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