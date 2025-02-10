Защитник «МЮ» Дало: с Аморимом мы можем стать чемпионами

Португальский защитник английского «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало считает, что клуб под руководством Рубена Аморима может стать чемпионом.

«Если вы хотите, чтобы я был максимально честен, то скажу вам: с этим тренером мы можем выиграть Премьер-лигу. Думаю, мы реально способны на это. Однако я скажу фразу, которую уже устали слышать наши болельщики: «На это потребуется время».

Конечно, невозможно заглянуть в будущее, но то, как тренер ведёт себя, как общается с игроками, то, какие идеи он несёт… Думаю, с ним мы сможем взять большие трофеи, но сейчас нам надо преодолеть самую сложную часть пути», — приводит слова Дало официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После 24 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков.