Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «МЮ» Дало: с Аморимом мы можем стать чемпионами

Защитник «МЮ» Дало: с Аморимом мы можем стать чемпионами
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский защитник английского «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало считает, что клуб под руководством Рубена Аморима может стать чемпионом.

«Если вы хотите, чтобы я был максимально честен, то скажу вам: с этим тренером мы можем выиграть Премьер-лигу. Думаю, мы реально способны на это. Однако я скажу фразу, которую уже устали слышать наши болельщики: «На это потребуется время».

Конечно, невозможно заглянуть в будущее, но то, как тренер ведёт себя, как общается с игроками, то, какие идеи он несёт… Думаю, с ним мы сможем взять большие трофеи, но сейчас нам надо преодолеть самую сложную часть пути», — приводит слова Дало официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После 24 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков.

Материалы по теме
Гиггз раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» и поддержал Аморима
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android