«Это неприемлемо». Карпин объяснил, почему недоволен игрой «Ростова» в матче с «Динамо»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру своей команды в победном матче за пятое место на Winline Зимнем Кубке РПЛ с московским «Динамо» (4:0).
Winline Зимний Кубок РПЛ . За 5-е место
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Голенков – 7' 2:0 Мохеби – 33' 3:0 Голенков – 45+1' 4:0 Роналдо – 50'
— Что больше всего понравилось?
— Больше того, что не понравилось. Больше всего не понравился первый тайм. Второй — чуть-чуть лучше, больше организации было. В первом было слишком много потерь вообще необоснованных. Все опасности у наших ворот возникали после того, как мы владели мячом. Понятно, что это неприемлемо. Из-за чего такое происходило — это уже другой вопрос, будем разбираться.
— Насколько ваши футболисты восприимчивы к такой критике?
— Надеюсь и думаю, что восприимчивы. Уверен, что на 100%, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
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