«Это неприемлемо». Карпин объяснил, почему недоволен игрой «Ростова» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру своей команды в победном матче за пятое место на Winline Зимнем Кубке РПЛ с московским «Динамо» (4:0).

— Что больше всего понравилось?

— Больше того, что не понравилось. Больше всего не понравился первый тайм. Второй — чуть-чуть лучше, больше организации было. В первом было слишком много потерь вообще необоснованных. Все опасности у наших ворот возникали после того, как мы владели мячом. Понятно, что это неприемлемо. Из-за чего такое происходило — это уже другой вопрос, будем разбираться.

— Насколько ваши футболисты восприимчивы к такой критике?

— Надеюсь и думаю, что восприимчивы. Уверен, что на 100%, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».