В «Бейтаре» сообщили, сколько получили за трансфер Ливая Гарсии из АЕКа в «Спартак»

Спортивный директор «Бейтара» из Иерусалима Альмог Коэн раскрыл детали финансовых договоренностей с греческим АЕКом относительно перепродажи Ливая Гарсии. За этот клуб нападающий выступал в сезоне-2019/2020 до переезда в Грецию.

При предыдущем трансфере форварда между «Бейтаром» и стороной футболиста возникли разногласия на финансовой почве. Осенью прошлого года палата по разрешению споров ФИФА обязала израильский клуб выплатить нападающему компенсацию в размере € 1,2 млн.

«Да, это правда. Ту сумму, которую мы должны были выплатить игроку по решению ФИФА, мы выплатили. Компенсацию от АЕКа, о которой договаривались при переходе Гарсии, получили. В итоге остались в плюсе примерно на € 1,5 млн», — сообщил Коэн корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что, согласно условиям договора между израильским и греческим клубами, АЕК обязался выплатить «Бейтару» € 3 млн при следующей перепродаже нападающего.