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Вратарь «Динамо» Лещук стал лучшим бомбардиром команды на Зимнем Кубке РПЛ

Вратарь «Динамо» Лещук стал лучшим бомбардиром команды на Зимнем Кубке РПЛ
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук стал единственным игроком бело-голубых, попавшим мячом в ворота в Winline Зимнем кубке РПЛ. Голкипер забил в свои ворота в матче со «Спартаком» (0:1).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
07 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Маричаль – 32'    

Напомним, единственный гол во встрече «Динамо» — «Спартак» был забит в результате ошибки уругвайского центрального защитника бело-голубых Николаса Маричаля, который сильно направил скачущий мяч в створ собственных ворот. Лещук не смог справиться с такой передачей, от его ноги мяч отлетел в перекладину и отскочил в сетку.

Ранее московское «Динамо» в рамках турнира уступило с одинаковым счётом 0:1 «Краснодару» и «Спартаку». В понедельник, 10 февраля, бело-голубые провели матч с «Ростовом» за общее пятое место и проиграли со счётом 0:4.

Winline Зимний Кубок РПЛ . За 5-е место
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Голенков – 7'     2:0 Мохеби – 33'     3:0 Голенков – 45+1'     4:0 Роналдо – 50'    

В нынешнем сезоне Лещук принял участие в 10 матчах во всех турнирах, один из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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