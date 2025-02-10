Вратарь «Динамо» Лещук стал лучшим бомбардиром команды на Зимнем Кубке РПЛ

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук стал единственным игроком бело-голубых, попавшим мячом в ворота в Winline Зимнем кубке РПЛ. Голкипер забил в свои ворота в матче со «Спартаком» (0:1).
Напомним, единственный гол во встрече «Динамо» — «Спартак» был забит в результате ошибки уругвайского центрального защитника бело-голубых Николаса Маричаля, который сильно направил скачущий мяч в створ собственных ворот. Лещук не смог справиться с такой передачей, от его ноги мяч отлетел в перекладину и отскочил в сетку.
Ранее московское «Динамо» в рамках турнира уступило с одинаковым счётом 0:1 «Краснодару» и «Спартаку». В понедельник, 10 февраля, бело-голубые провели матч с «Ростовом» за общее пятое место и проиграли со счётом 0:4.
В нынешнем сезоне Лещук принял участие в 10 матчах во всех турнирах, один из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.
- 10 февраля 2025
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