Представитель Сатпаева Ткаченко прокомментировал трансфер игрока из «Кайрата» в «Челси»

Футбольный агент и глава ProSports Management Герман Ткаченко прокомментировал переход 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева из алматинского «Кайрата» в лондонский «Челси». Ранее казахстанский клуб официально поблагодарил агентство за организацию трансфера.

«Мы работаем с Дастаном с осени прошлого года и гордимся, что сумели к концу 2024-го договориться о переходе. Дастан останется в Казахстане до своего совершеннолетия.

Как я всегда говорю, не надо переоценивать роль агентов. Это достижение «Кайрата», его академии, менеджмента и, конечно же, президента клуба Боранбаева. Самое главное, что это достижение самого Дастана — талантливого спортсмена, скромного парня и его семьи: папы Талгата и мамы Мадины.

Конечно, это достижение и лондонского клуба, выигравшего конкуренцию у других ведущих клубов мира. Наша задача была объединить энергию и желания каждой из сторон. Мы в ProSports Management очень рады такому результату.

Эта сделка доказывает, что талант, целеустремлённость и упорство пробивают дорогу. Пробивают в любое время и везде.

Возраст, география, клуб — это обстоятельства, а не барьеры. Кто-то вертит пальцем у виска, когда говоришь про интерес гранда АПЛ к 16-летнему парню из Казахстана, а мы теперь знаем, что это возможно. Если хочешь и пашешь — заработаешь шанс, а мы в ProSports Management знаем, как помочь», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.