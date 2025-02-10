ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ

Сегодня, 10 февраля, состоится матч за третье место на Winline Зимнем Кубке РПЛ, в котором встретятся московское ЦСКА и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Артём Чистяков. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Роша, Келлвен, Мойзес, Дивеев, Зделар, Обляков, Пьянич, Кисляк, Мусаев, Койта.

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Касатньо, Ленини, Сперцян, Батчи, Са, Кордоба.

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».