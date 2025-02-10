Комментатор Okko: Солари усилит «Спартак», он сильный универсальный игрок с кучей навыков

Комментатор Okko Алексей Дурново высказался о возможном переходе нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари в стан московского «Спартака».

«Солари — это вингер, но в «Ривер Плейт» ему было сложно играть в этой роли ввиду отсутствия этой позиции в схеме. Клуб гораздо чаще играет с двумя нападающими и с ромбом в полузащите. Когда в команду вернулся

Гальярдо, началась сложная история, ведь он экспериментировал, и под него усиливали состав: привезли большую группу чемпионов мира в защиту. А у Гальярдо есть слабость к схеме с тремя центральными защитниками. Это довольно болезненная история. Время от времени команда под его руководством играет в три защитника, и получается очень плохо. Клуб выступает по схемам 3-5-2 или 3-4-1-2, где нет позиции вингера.

Солари явно хотел играть, но его нельзя было использовать по полной программе, поэтому он выходил на позицию нападающего в качестве лёгкого форварда. У «Ривер Плейт» всё стандартно: один таранный нападающий, а другой — быстрый и лёгкий. Солари даже иногда играл в качестве центрального полузащитника между «десяткой» и опорником в ромбе. Он справлялся неплохо, но это было не его.

Мне кажется, Солари должен усилить «Спартак». Однако я не совсем понимаю его в качестве вингера, потому что не видел его на этой позиции в «Ривер Плейт». За весь прошлый год видел только один матч команды, где использовалась схема с вингерами. Солари — сильный универсальный футболист с кучей навыков, ведь он хорошо играл на позиции центрального полузащитника и нападающего. У него есть дриблинг, воображение, неплохой пас и удар. Для РПЛ Пабло, несомненно, является усилением. Насколько я понимаю, они с Барко приятели — у них хорошие отношения», — сказал Дурново в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.