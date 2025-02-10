«Это было ожидаемо». Тренер «Зенита» Тимощук — о финале Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос, как в команде отнеслись к тому, что в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком».

«Думаю, это было ожидаемо. Мы понимали расклады и смотрели последний матч, когда играл «Спартак». Изначально было ясно, что больше шансов, что мы встретимся с ними. Естественно, нас ждёт хороший спарринг в рамках хорошего турнира на сборах. Да, мы постараемся победить в этом матче. Думаю, так же думает и «Спартак», — приводит слова Тимощука сайт «Зенита».

Санкт-петербургский «Зенит» встретится с московским «Спартаком» в финале Зимнего Кубка РПЛ, который состоится 11 февраля. Игра пройдёт в Абу-Даби.