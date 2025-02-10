Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы это заслужили». Гвардиола высказался о попадании «Манчестер Сити» в стыковой раунд ЛЧ

«Мы это заслужили». Гвардиола высказался о попадании «Манчестер Сити» в стыковой раунд ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о выходе своей команды в стыковой раунд Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором «горожанам» предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . 1/16 финала. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы выступили не совсем хорошо, поэтому абсолютно по делу находимся там, где мы сейчас. Жребий есть жребий, мы принимаем этот вызов.

Когда ты финишируешь 22-м из 24 команд, ты не можешь просить никаких поблажек. Мы не набрали достаточно очков, чтобы даже приблизиться к восьмёрке сильнейших. Получили то, что заслужили. У нашей команды есть что-то особенное. Надеюсь, завтра мы сможем показать это», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Во вторник, 11 февраля, «Манчестер Сити» в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025 дома примет мадридский «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Материалы по теме
Гвардиола ответил на вопрос о возможности новичка Нико Гонсалеса сыграть с «Реалом» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android