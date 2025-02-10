«Мы это заслужили». Гвардиола высказался о попадании «Манчестер Сити» в стыковой раунд ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о выходе своей команды в стыковой раунд Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором «горожанам» предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

«Мы выступили не совсем хорошо, поэтому абсолютно по делу находимся там, где мы сейчас. Жребий есть жребий, мы принимаем этот вызов.

Когда ты финишируешь 22-м из 24 команд, ты не можешь просить никаких поблажек. Мы не набрали достаточно очков, чтобы даже приблизиться к восьмёрке сильнейших. Получили то, что заслужили. У нашей команды есть что-то особенное. Надеюсь, завтра мы сможем показать это», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Во вторник, 11 февраля, «Манчестер Сити» в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025 дома примет мадридский «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.