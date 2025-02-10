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Главный тренер «Динамо» Личка раскритиковал игру своих футболистов в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Личка раскритиковал игру своих футболистов в матче с «Ростовом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче за пятое место на Winline Зимнем Кубке РПЛ с «Ростовом» (0:4).

Winline Зимний Кубок РПЛ . За 5-е место
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Голенков – 7'     2:0 Мохеби – 33'     3:0 Голенков – 45+1'     4:0 Роналдо – 50'    

— Что вам показали ваши игроки, что вы сегодня увидели?
— Сегодня ничего не увидел. Я видел только одну команду — «Ростов», которая в первые минуты взялась за работу. Силовая борьба — лучше, вторые мячи — лучше. Быстро играли вперёд с мячом. Мы как команда на поле потерялись.

— Этот системная проблема или обстоятельства игры?
— Надо сказать, что к любому матчу нужно быть готовым ментально. Можно быть не всегда свежим, но если ты способен играть 60 минут на хорошем уровне, ты должен это сделать. Хороший пример: 92‑я или 93‑я минута, «Ростов» ведёт 4:0, на последних секундах [Данил] Глебов бежит 20–30 м на скорости и пытается сохранить мяч, который уходит в аут. Вот это разница и характер игрока, который выходит на поле и пашет, старается. Мы сегодня не показали ничего, — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Ранее московское «Динамо» в рамках турнира уступило с одинаковым счётом 0:1 «Краснодару» и «Спартаку».

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