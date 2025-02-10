Комментатор Окко Дурново: большое открытие, насколько лихо Барко вписался в РПЛ

Комментатор Okko Алексей Дурново высоко оценил адаптивность полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в РПЛ. В московский клуб он пришёл из «Ривер Плейт».

«Для меня стало большим открытием, насколько лихо Барко вписался в РПЛ. Потому что в «Ривер Плейт» с ним была та же самая история, что и с Солари. Он получал мало игрового времени и в основном играл десятку под нападающими. Но, когда у него появилась возможность играть больше, в команду пришли Эчеверри и Мастантуоно, которые являлись важными молодыми игроками. Эчеверри сейчас уже в «Манчестер Сити», а Мастантуоно быстро снискал славу, потому что стал самым молодым футболистом в истории, забившим за «Ривер Плейт». Ему было 16 с чем-то. В этой связи Барко получал мало игровой практики, тем более были десятки поопытнее, старше, статуснее, их больше любили болельщики», — сказал Дурново в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Барко принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами.