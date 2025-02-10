Гладилин: приедет Роналду в Россию и приедет, не считаю это суперсобытием

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями о возможном приезде нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в Россию.

«Надо дожить до того момента, когда Роналду приедет в Россию. Но не считаю возможный приезд Криштиану суперсобытием, потому что он будет участвовать в товарищеских матчах, где в основном происходит шоу. Ну приедет и приедет, ничего такого. Другое дело, когда в Россию приезжал «Интер» с «зубастиком» Роналдо и играл против «Спартака», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. На текущий момент Роналду забил 924 гола за карьеру, из которых 789 — на клубном уровне и ещё 135 — в составе португальской национальной команды.