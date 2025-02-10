Гвардиола ответил, чувствует ли, что его будущее в «Манчестер Сити» в опасности

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём будущем в английском клубе на пресс-конференции перед первым матчем стыкового раунда Лиги Чемпионов сезона-2024/2025, в которых «горожанам» предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

«Чувствую ли я себя в опасности в отношении своего будущего? Нет. Я не знаю, говорит ли работодатель врачу, архитектору или профессору, что они находятся в группе риска. Я знаю, что мне поют эту песню на всех стадионах, но я знаю, что я не рискую своим местом. Сегодня я так думаю, потом, может быть, завтра меня оставят посреди улицы. Но у меня нет такого чувства», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Во вторник, 11 февраля «Манчестер Сити» в первом матче стыкового раунда Лиги Чемпионов сезона-2024/2025 дома примет мадридский «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.