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Гвардиола ответил, чувствует ли, что его будущее в «Манчестер Сити» в опасности

Гвардиола ответил, чувствует ли, что его будущее в «Манчестер Сити» в опасности
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём будущем в английском клубе на пресс-конференции перед первым матчем стыкового раунда Лиги Чемпионов сезона-2024/2025, в которых «горожанам» предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . 1/16 финала. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чувствую ли я себя в опасности в отношении своего будущего? Нет. Я не знаю, говорит ли работодатель врачу, архитектору или профессору, что они находятся в группе риска. Я знаю, что мне поют эту песню на всех стадионах, но я знаю, что я не рискую своим местом. Сегодня я так думаю, потом, может быть, завтра меня оставят посреди улицы. Но у меня нет такого чувства», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Во вторник, 11 февраля «Манчестер Сити» в первом матче стыкового раунда Лиги Чемпионов сезона-2024/2025 дома примет мадридский «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

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