В нынешнем клубе Промеса оценили вероятность его возвращения в «Спартак»

Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илья Чебану высказался по поводу возможного возвращения нападающего дубайского клуба Квинси Промеса в «Спартак».

«У него был действующий контракт со «Спартаком», поэтому, конечно, он хотел бы вернуться в Москву. Он в целом ещё хочет играть на высоком уровне. Дай бог, в Лиге чемпионов. Вероятность трансфера? На данный момент шансов нет, как и нет разговоров. Он физически не может нигде быть, кроме Эмиратов. Плюс у него контракт с клубом», — приводит слова Чебану «РИА Новости Спорт».

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014-го по 2018-й и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский нападающий выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017).

Сейчас Квинси не может покидать ОАЭ, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.