Терёхин: почему уход Дасы не станет потерей для «Динамо»? Он хорошо играл в прошлом сезоне

Бывший российский футболист Олег Терёхин прокомментировал возможный уход 32-летнего израильского защитника Эли Дасы из московского «Динамо». Ранее в СМИ появилась информация, что руководство клуба хочет расторгнуть контракт с игроком.

«Я читал, что Даса не хочет уходить из «Динамо», хотя за определённую компенсацию они могут договориться. Почему его уход не станет потерей для «Динамо»? Даса хорошо выступал в прошлом сезоне. Но, возможно, новичок команды Касерес просто сильнее и моложе, поэтому будет перебор игроков на одну позицию», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Действующее трудовое соглашение игрока сборной Израиля с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.