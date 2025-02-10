Гвардиола рассказал, как «Манчестер Сити» планирует играть с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о предстоящем матче с мадридским «Реалом» в стыковом раунде Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

«Они находятся на вершине таблицы и сражаются с «Атлетико» и «Барселоной». Нам придётся провести два хороших матча, чтобы их обойти. Мы можем играть хорошо, но мы не так стабильны, как раньше. Я не могу отрицать, что верю в игроков, которые были так хороши в течение 10 лет. Нападающие «Реала» исключительны. У них есть возможность делать короткие и длинные передачи, поэтому мы должны навязывать свою игру», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Во вторник, 11 февраля, «Манчестер Сити» в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025 дома примет мадридский «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.