Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола рассказал, как «Манчестер Сити» планирует играть с «Реалом»

Гвардиола рассказал, как «Манчестер Сити» планирует играть с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о предстоящем матче с мадридским «Реалом» в стыковом раунде Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Лига чемпионов . 1/16 финала. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они находятся на вершине таблицы и сражаются с «Атлетико» и «Барселоной». Нам придётся провести два хороших матча, чтобы их обойти. Мы можем играть хорошо, но мы не так стабильны, как раньше. Я не могу отрицать, что верю в игроков, которые были так хороши в течение 10 лет. Нападающие «Реала» исключительны. У них есть возможность делать короткие и длинные передачи, поэтому мы должны навязывать свою игру», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Во вторник, 11 февраля, «Манчестер Сити» в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025 дома примет мадридский «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Материалы по теме
Гвардиола ответил, чувствует ли он, что его будущее в «Манчестер Сити» в опасности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android