«Интер» — «Фиорентина»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45 мск
Поделиться
Сегодня, 10 февраля, будет сыгран матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся миланский «Интер» и «Фиорентина». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит судейская бригада во главе с Федерико Ла Пенной из Рима (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 24-й тур
10 февраля 2025, понедельник. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 23 сыгранных матчей миланский «Интер» располагается на второй строчке в итальянской Серии А, набрав 51 очко. «Фиорентина» находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, заработав 42 очка за аналогичное количество встреч.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 февраля 2025
-
21:07
-
21:05
-
21:01
-
20:58
-
20:45
-
20:43
-
20:38
-
20:25
-
20:20
-
20:16
-
20:10
-
19:50
-
19:45
-
19:35
-
19:33
-
19:32
-
19:20
-
19:15
-
19:05
-
18:53
-
18:51
-
18:44
-
18:40
-
18:31
-
18:31
-
18:24
-
18:09
-
18:08
-
18:02
-
17:45
-
17:39
-
17:35
-
17:33
-
17:32
-
17:28