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«Интер» — «Фиорентина»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45 мск

«Интер» — «Фиорентина»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45 мск
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Сегодня, 10 февраля, будет сыгран матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся миланский «Интер» и «Фиорентина». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит судейская бригада во главе с Федерико Ла Пенной из Рима (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 24-й тур
10 февраля 2025, понедельник. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 23 сыгранных матчей миланский «Интер» располагается на второй строчке в итальянской Серии А, набрав 51 очко. «Фиорентина» находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, заработав 42 очка за аналогичное количество встреч.

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