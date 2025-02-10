«Интер» — «Фиорентина»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 10 февраля, будет сыгран матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся миланский «Интер» и «Фиорентина». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит судейская бригада во главе с Федерико Ла Пенной из Рима (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 23 сыгранных матчей миланский «Интер» располагается на второй строчке в итальянской Серии А, набрав 51 очко. «Фиорентина» находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, заработав 42 очка за аналогичное количество встреч.