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Футболистка «‎Барселоны» угодила в скандал после того, как потрогала соперницу между ног

Футболистка «‎Барселоны» угодила в скандал после того, как потрогала соперницу между ног
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Футболистка «‎Барселоны» Мапи Леон в матче с «Эспаньолом» (2:0) пыталась спровоцировать соперницу Даниэлу Каракас и потрогала её между ног.

На 15-й минуте матча Леон и Каракас начали толкаться, после чего футболистка каталонского клуба позволила себе коснуться рукой интимных частей тела соперницы. Также Леон попыталась что-то сказать Каракас, однако последняя не стала ввязываться в конфликт и просто проигнорировала.

Фото: Кадр из трансляции

После матча «‎Эспаньол» выступил с большим официальным заявлением, в котором выразил недовольство ситуацией, осудил произошедшее и отметил недопустимость такого поведения. Клуб пообещал футболистке юридическую помощь‎, если она захочет обратиться в суд.

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