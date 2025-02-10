Рапопорт — о покупке правого защитника: «Зениту» хватит своего ресурса стать чемпионом

Ветеран «Зенита», а ныне тренер детско-юношеской команды СШОР Борис Рапопорт поделился мнением о необходимости для санкт-петербургского клуба подписать правого защитника в текущее зимнее трансферное окно на фоне травмы игрока команды Вячеслава Караваева. Напомним, у футболиста сине-бело-голубых разрыв ахиллова сухожилия.

«Зениту» нужно подписать правого защитника, потому что Мантуан больше используется в атаке и плохо выглядит на этой позиции. Но всё зависит от суммы трансфера. Караваев выбыл надолго, хотя и до травмы не всегда попадал в старт, поэтому там наигрывался Мантуан. Если «Зенит» никого не купит и оставит всё как есть, Эракович играет достойно на позиции правого защитника. Думаю, на короткий период в 12 матчей петербуржцы могут обойтись без покупки футболиста.

Слышал, что «Зениту» нужно заплатить за иностранного игрока достаточно серьёзные деньги, но я не уверен в их качестве. Сейчас «Зениту» нужно доиграть 12 матчей, чтобы стать чемпионом. Если кровь из носу необходим правый защитник, клуб может потратить большие деньги, ведь у петербуржцев крепкая экономика. Но, мне кажется, «Зениту» хватит своего ресурса, чтобы стать чемпионом», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.