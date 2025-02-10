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Дмитрий Булыкин: приезд Роналду в Россию стоит больших денег, но это реально сделать

Дмитрий Булыкин: приезд Роналду в Россию стоит больших денег, но это реально сделать
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Бывший футболист сборной России, «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о готовности «Аль-Насра» приехать на турнир в Россию, о чём ранее сообщил коммерческий директор саудовского клуба Жорди Дюранте. Напомним, в составе «Аль-Насра» выступает нападающий Криштиану Роналду.

«Мне было бы интересно посмотреть в России на команды из Азии, особенно на ту, где играет Роналду, что повысит интерес к Братскому Кубку. Всё стоит больших денег, но это реально сделать. Конечно, было бы круто, когда проходит международный турнир, тем более если приедет такой раскрученный клуб, как «Аль-Наср». Всем было бы интересно оценить уровень этой команды в играх с нашими клубами», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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