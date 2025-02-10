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Защитник «Краснодара» Тормена интересен бразильскому «Палмейрасу» — Nosso Palestra

Защитник «Краснодара» Тормена интересен бразильскому «Палмейрасу» — Nosso Palestra
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Бразильский «Палмейрас» заинтересован в трансфере защитника «Краснодара» Витора Тормены. Об этом сообщает Nosso Palestra.

По информации источника, в бразильском клубе видят в Тормене замену защитнику Витору Рейсу, который перешёл в «Манчестер Сити». Отмечается, что главный тренер команды Абел Феррейра лично заинтересован в переходе Тормены.

В текущем сезоне Витор Тормена провёл на поле за клуб во всех турнирах 22 матча, в которых сумел отметиться одним забитым мячом.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 18 матчей.

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