Защитник «Краснодара» Тормена интересен бразильскому «Палмейрасу» — Nosso Palestra

Бразильский «Палмейрас» заинтересован в трансфере защитника «Краснодара» Витора Тормены. Об этом сообщает Nosso Palestra.

По информации источника, в бразильском клубе видят в Тормене замену защитнику Витору Рейсу, который перешёл в «Манчестер Сити». Отмечается, что главный тренер команды Абел Феррейра лично заинтересован в переходе Тормены.

В текущем сезоне Витор Тормена провёл на поле за клуб во всех турнирах 22 матча, в которых сумел отметиться одним забитым мячом.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 18 матчей.