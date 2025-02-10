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Максим Деменко: ничего страшного, если «Краснодар» никого не подпишет зимой

Максим Деменко: ничего страшного, если «Краснодар» никого не подпишет зимой
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался о трансферной стратегии «Краснодара» в текущее зимнее окно. Пока клуб не приобрёл ни одного футболиста.

«Верю, что у «Краснодара» будут приобретения в зимнее трансферное окно. Но даже если клуб никого не подпишет, ничего страшного. Понятно, что Мусаев не откажется от новых футболистов, но в любом случае во встрече с Галицким он заявил, что постарается добиться задачи этим составом. Не вижу, что за 12 туров возникнут какие-либо проблемы, ведь у «Краснодара» есть костяк команды, который показывает хороший футбол.

Если брать матчи Зимнего Кубка РПЛ, то я не чувствую никакой разницы между «Ростовом» и «Зенитом». То же самое будет и в официальных матчах, ведь никто не даст гарантии, что команда из нижней части турнирной таблицы не будет супермотивирована на «Зенит». Понятно, что класс футболистов выше, но борьбу и бойцовские качества никто не отменял. «Зенит» хоть и приобретает высококлассных игроков, однако ещё нужно создать коллектив», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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