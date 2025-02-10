Лепёхин: если «Зениту» будет необходим правый защитник, он будет приобретён

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался насчёт необходимости для «Зенита» подписать правого защитника в текущее зимнее трансферное окно на фоне травмы игрока команды Вячеслава Караваева. Напомним, у футболиста сине-бело-голубых разрыв ахиллова сухожилия.

«Если «Зениту» будет необходим правый защитник, значит, он будет приобретён в зимнее трансферное окно. Если вдруг по каким-то причинам он не появится, клуб сочтёт нужным не усиливать эту позицию. Что касается Мантуана, то он соответствует уровню «Зенита». Если бы это было не так, его бы давно сбагрили. Но его игра на позиции правого защитника — форс-мажорная ситуация. Сейчас футбол такой, что позиции крайних защитников и полузащитников схожи — функционал одинаков. Для качественного футболиста не проблема играть в другой роли», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.