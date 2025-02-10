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Защитник «Ман Сити» Диаш: мы способны сделать всё, что угодно, если будем верить

Защитник «Ман Сити» Диаш: мы способны сделать всё, что угодно, если будем верить
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Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш рассказал о настрое команды перед грядущим матчем с мадридским «Реалом» в стыковом раунде Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Футболист выразил уверенность, что клуб ещё может побороться за трофей в этом году.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С тех пор как я здесь, это, возможно, самый трудный сезон, но я верю, что даже в самых сложных условиях можно добиться чего-то прекрасного. Знаем, что будет трудно этого достичь, но мы должны верить. С правильной верой мы способны сделать всё, что угодно.

Очевидно, это один из самых сложных соперников, с которым можно встретиться в Лиге чемпионов. Мы прекрасно знаем, с чем нам предстоит столкнуться. Мы встречались со многими командами, в составе которых были игроки, способные изменить ход матча, именно это и происходит в Лиге чемпионов.

Они обладают способностью быть более гибкими, чем большинство команд. Нам нужно быть крепкими в обороне — чем крепче мы будем, тем больше у нас шансов», — приводит слова Диаша сайт «Манчестер Сити».

Во вторник, 11 февраля, «Манчестер Сити» в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025 дома примет мадридский «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

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