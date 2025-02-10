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ЦСКА — «Краснодар»: Жемалетдинов сравнял счёт на 67-й минуте

ЦСКА — «Краснодар»: Жемалетдинов сравнял счёт на 67-й минуте
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В эти минуты проходит матч за третье место на Winline Зимнем Кубке РПЛ, в котором встречаются московское ЦСКА и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Артём Чистяков. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче 1:1.

Winline Зимний Кубок РПЛ . За 3-е место
10 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 51'     1:1 Жемалетдинов – 67'     1:2 Кордоба – 70'    

На 67-й минуте полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов сравнял счёт в матче.

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

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