Терёхин: пусть Роналду приезжает в Россию — по нему все соскучились

Бывший российский футболист Олег Терёхин высказался о готовности «Аль-Насра» приехать на турнир в Россию, о чём ранее сообщил коммерческий директор саудовского клуба Жорди Дюранте. Напомним, в составе «Аль-Насра» выступает нападающий Криштиану Роналду.

«Возможный приезд Роналду на Братский Кубок летом — это отличное событие. Пусть приезжает — по нему все соскучились. Мы посмотрим на нападающего, который в 40 лет является лучшим и продолжает забивать. Возможно, «Аль-Наср» пустят на турнир, если команда будет играть в России только с Роналду. Но чтобы заманить таких звёзд, надо платить», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.