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Терёхин: пусть Роналду приезжает в Россию — по нему все соскучились

Терёхин: пусть Роналду приезжает в Россию — по нему все соскучились
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Бывший российский футболист Олег Терёхин высказался о готовности «Аль-Насра» приехать на турнир в Россию, о чём ранее сообщил коммерческий директор саудовского клуба Жорди Дюранте. Напомним, в составе «Аль-Насра» выступает нападающий Криштиану Роналду.

«Возможный приезд Роналду на Братский Кубок летом — это отличное событие. Пусть приезжает — по нему все соскучились. Мы посмотрим на нападающего, который в 40 лет является лучшим и продолжает забивать. Возможно, «Аль-Наср» пустят на турнир, если команда будет играть в России только с Роналду. Но чтобы заманить таких звёзд, надо платить», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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