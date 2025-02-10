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Переход Саласара в «Зенит» сорвался. «Брага» отменила трансфер — O Jogo

Переход Саласара в «Зенит» сорвался. «Брага» отменила трансфер — O Jogo
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25-летний полузащитник «Браги» Родриго Саласар не перейдёт в «Зенит». Об этом сообщает O Jogo.

По информации источника, руководство португальского клуба решило отменить трансфер за € 20 млн из-за опасений, связанных с банковскими гарантиями. Отмечается, что футболист уже возвращается в расположение «Браги».

Отметим, что «Чемпионат» первым сообщал о срыве сделки со ссылкой на источник в португальском клубе. «Брагу» не устроили гарантии оплаты трансфера, предложенные санкт-петербургским клубом, и она вышла из переговоров. Отмечалось, что клуб боится потерять и футболиста, и деньги из-за трудностей при транзакциях из России в Европу.

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