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Булыкин — о возможном уходе Дасы: у «Динамо» стоит цель стать чемпионом России

Булыкин — о возможном уходе Дасы: у «Динамо» стоит цель стать чемпионом России
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный уход 32-летнего израильского защитника Эли Дасы из московского «Динамо». Ранее в СМИ появилась информация, что руководство клуба хочет расторгнуть контракт с игроком.

«Что касается возможного ухода Дасы, то у «Динамо» стоит цель стать чемпионом, поэтому клуб совершенствует свой состав. При этом команда усиливается другим хорошим защитником, однако только время покажет, станет ли трансфер Касереса удачным. У тех, кто борется за чемпионство, должен быть качественный состав и футболисты, которые должны показывать свой уровень сразу же, без адаптации. «Динамо» нужен результат уже в марте — нельзя упускать матчи и очки. Команде после зимней паузы нужно выйти в оптимальном составе. Однако по Зимнему Кубку РПЛ видно, что «Динамо» находится не в лучшей форме», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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