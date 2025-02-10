Дубль Кордобы принёс «Краснодару» победу в матче с ЦСКА за третье место Зимнего Кубка РПЛ
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Завершился матч за третье место на Winline Зимнем Кубке РПЛ, в котором встречались московское ЦСКА и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавлял Артём Чистяков. «Краснодар» одержал победу со счётом 2:1.
Winline Зимний Кубок РПЛ . За 3-е место
10 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 51' 1:1 Жемалетдинов – 67' 1:2 Кордоба – 70'
Счёт в матче был открыт на 51-й минуте, отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 67-й минуте Рифат Жемалетдинов сравнял счёт. На 70-й минуте Кордоба оформил дубль.
Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».
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