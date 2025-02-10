Дубль Кордобы принёс «Краснодару» победу в матче с ЦСКА за третье место Зимнего Кубка РПЛ

Завершился матч за третье место на Winline Зимнем Кубке РПЛ, в котором встречались московское ЦСКА и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавлял Артём Чистяков. «Краснодар» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 51-й минуте, отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 67-й минуте Рифат Жемалетдинов сравнял счёт. На 70-й минуте Кордоба оформил дубль.

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».