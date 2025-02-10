ЖФК «Эспаньол» выпустил заявление после скандала с футболисткой «Барселоны»

Женский футбольный клуб «Эспаньол» выступил с заявлением после ситуации, произошедшей в матче с «Барселоной» (0:2). Напомним, футболистка «‎блауграны» Мапи Леон пыталась спровоцировать соперницу Даниэлу Каракас и потрогала её между ног.

«Мы хотим выразить наше полное недовольство событиями, произошедшими в прошлое воскресенье, 9 февраля, во время дерби с «Барселоной». Мы считаем неприемлемыми подобные действия и убеждены, что они не должны остаться незамеченными.

В «Эспаньоле» мы защищаем наших игроков и осуждаем любые действия, которые ставят под угрозу честь футболисток на поле. Мы твёрдо верим в то, что уважение и спортивное поведение являются основополагающими ценностями футбола, и надеемся, что к подобным ситуациям будут относиться с той серьёзностью, которой они заслуживают. Также мы предоставим нашему игроку юридическую помощь, если Даниэла захочет обратиться в суд.

Кроме того, хотим выразить своё неприятие любой формы насилия, будь то физическое или словесное, в мире футбола. Спорт должен быть пространством уважения, и мы осуждаем любое отношение, поощряющее ненависть или агрессию на игровых площадках и за их пределами», — говорится в заявлении клуба.

На 15-й минуте матча Леон и Каракас начали толкаться, после чего футболистка каталонского клуба позволила себе коснуться рукой интимных частей тела соперницы. Также Леон попыталась что-то сказать Каракас, однако последняя не стала ввязываться в конфликт и просто проигнорировала.