Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЖФК «Эспаньол» выпустил заявление после скандала с футболисткой «Барселоны»

ЖФК «Эспаньол» выпустил заявление после скандала с футболисткой «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

Женский футбольный клуб «Эспаньол» выступил с заявлением после ситуации, произошедшей в матче с «Барселоной» (0:2). Напомним, футболистка «‎блауграны» Мапи Леон пыталась спровоцировать соперницу Даниэлу Каракас и потрогала её между ног.

«Мы хотим выразить наше полное недовольство событиями, произошедшими в прошлое воскресенье, 9 февраля, во время дерби с «Барселоной». Мы считаем неприемлемыми подобные действия и убеждены, что они не должны остаться незамеченными.

В «Эспаньоле» мы защищаем наших игроков и осуждаем любые действия, которые ставят под угрозу честь футболисток на поле. Мы твёрдо верим в то, что уважение и спортивное поведение являются основополагающими ценностями футбола, и надеемся, что к подобным ситуациям будут относиться с той серьёзностью, которой они заслуживают. Также мы предоставим нашему игроку юридическую помощь, если Даниэла захочет обратиться в суд.

Кроме того, хотим выразить своё неприятие любой формы насилия, будь то физическое или словесное, в мире футбола. Спорт должен быть пространством уважения, и мы осуждаем любое отношение, поощряющее ненависть или агрессию на игровых площадках и за их пределами», — говорится в заявлении клуба.

На 15-й минуте матча Леон и Каракас начали толкаться, после чего футболистка каталонского клуба позволила себе коснуться рукой интимных частей тела соперницы. Также Леон попыталась что-то сказать Каракас, однако последняя не стала ввязываться в конфликт и просто проигнорировала.

Материалы по теме
Фото
Футболистка «‎Барселоны» угодила в скандал после того, как потрогала соперницу между ног
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android