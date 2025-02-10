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Результаты матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ 10 февраля

Результаты матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ 10 февраля
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Сегодня, 10 февраля, состоялись две встречи в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матча Зимнего Кубка РПЛ 10 февраля:

«Ростов» — «Динамо» Москва — 4:0;
ЦСКА — «Краснодар» — 1:2.

В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда играет с каждой в группе, далее проходят матчи за пятое место, в котором победу одержал «Ростов», и за третье место, доставшееся «Краснодару». Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит».

Обладателем Winline Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился московский «Спартак».

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