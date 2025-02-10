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Врач ЦСКА сообщил, что у Кирилла Глебова возможен перелом лодыжки

Врач ЦСКА сообщил, что у Кирилла Глебова возможен перелом лодыжки
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19-летний полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов мог получить передом лодыжки после жёсткого столкновения с Юрием Газинским в матче с «Краснодаром» за третье место Winline Зимнего Кубка РПЛ. Такую информацию от врача ЦСКА Филиппа Чубаровского передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Winline Зимний Кубок РПЛ . За 3-е место
10 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 51'     1:1 Жемалетдинов – 67'     1:2 Кордоба – 70'    

Глебов вышел на поле на 62-й минуте матча. Однако уже на 89-й полузащитник получил травму после того, как Газинский наступил на его лодыжку в игровом моменте. Глебов был вынужден покинуть поле. Сотрудникам медштаба ЦСКА пришлось использовать носилки, так как игрок не смог передвигаться самостоятельно.

«Краснодар» одержал победу в матче со счётом 2:1 и завоевал бронзовые медали турнира. В составе «быков» дублем отличился Джон Кордоба, а за армейцев единственный гол забил Рифат Жемалетдинов.

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