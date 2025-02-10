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Марко Николич считает, что игрок ЦСКА Глебов избежал серьёзной травмы

Марко Николич считает, что игрок ЦСКА Глебов избежал серьёзной травмы
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич поделился мнением о травме полузащитника команды Кирилла Глебова, полученной после жёсткого столкновения с Юрием Газинским в матче с «Краснодаром» за третье место Winline Зимнего Кубка РПЛ (1:2).

«Думаю, что ничего страшного. Просто контузия. Газинского не надо обвинять, это игровой момент», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» одержал победу в матче со счётом 2:1 и завоевал бронзовые медали Зимнего Кубка РПЛ. В составе «быков» дублем отличился Джон Кордоба, а за армейцев единственный гол забил Рифат Жемалетдинов.

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