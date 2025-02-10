Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газинский: у «Краснодара» сейчас самый хороший шанс стать чемпионом РПЛ

Газинский: у «Краснодара» сейчас самый хороший шанс стать чемпионом РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением о готовности своей команды одержать победу в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

— Готов ли этот «Краснодар» стать чемпионом?
— Наверное, сейчас самый хороший шанс, надо им воспользоваться, если учесть, как прошли первую часть. Впереди 12 матчей, 12 финалов — всё в наших руках, — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андрее Панковым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». На третьем месте расположился московский «Спартак» (37). «Динамо» находится на четвёртом месте (35). На пятой строчке расположился «Локомотив» (35). ЦСКА идёт шестым (31).

Материалы по теме
Эксклюзив
Газинский: дай бог, чтобы Глебов избежал серьёзной травмы — злого умысла не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android