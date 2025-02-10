Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В агентстве игрока «Фламенго» Жерсона отреагировали на новости об интересе «Зенита»

В агентстве игрока «Фламенго» Жерсона отреагировали на новости об интересе «Зенита»
Комментарии

В агентстве Carlos Leite Sports, работающем с полузащитником «Фламенго» Жерсоном, прокомментировали новости об интересе «Зенита» к 27-летнему футболисту.

«Интерес «Зенита» к Жерсону? Нет, это неправда», — сообщили в агентстве изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Зенит» сделал предложение «Фламенго» по Жерсону в размере € 28 млн. Позже журналист Жулио Мигель Нету сообщил, что санкт-петербургский клуб увеличил предложение до € 35 млн за переход полузащитника.

Действующий трудовой договор полузащитника с клубом рассчитан до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Жерсона составляет € 20 млн.

Материалы по теме
«Фламенго» намерен поднять зарплату Жерсону на фоне интереса «Зенита» к игроку — O Globo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android