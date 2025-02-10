В агентстве игрока «Фламенго» Жерсона отреагировали на новости об интересе «Зенита»

В агентстве Carlos Leite Sports, работающем с полузащитником «Фламенго» Жерсоном, прокомментировали новости об интересе «Зенита» к 27-летнему футболисту.

«Интерес «Зенита» к Жерсону? Нет, это неправда», — сообщили в агентстве изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Зенит» сделал предложение «Фламенго» по Жерсону в размере € 28 млн. Позже журналист Жулио Мигель Нету сообщил, что санкт-петербургский клуб увеличил предложение до € 35 млн за переход полузащитника.

Действующий трудовой договор полузащитника с клубом рассчитан до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Жерсона составляет € 20 млн.