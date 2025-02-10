Газинский: дай бог, чтобы Глебов избежал серьёзной травмы — злого умысла не было
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал неприятный инцидент с 19-летним игроком ЦСКА Кириллом Глебовым.
Winline Зимний Кубок РПЛ . За 3-е место
10 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 51' 1:1 Жемалетдинов – 67' 1:2 Кордоба – 70'
Газинский и Глебов столкнулись в концовке матча за третье место Winline Зимнего Кубка РПЛ. В игровом моменте Юрий наступил на лодыжку Кирилла. Игрок ЦСКА не смог самостоятельно покинуть поле, у него подозревают перелом лодыжки.
«Я вообще не понял, что произошло. Может, в моменте, когда мы с Глебовым падали, я наступил на него. Пожелаю ему здоровья, понимаю, что такое травмы. Пусть поправляется, дай бог, чтобы обошлось без серьёзной травмы. Понятно, что это было без злого умысла», — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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