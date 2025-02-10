Газинский: дай бог, чтобы Глебов избежал серьёзной травмы — злого умысла не было

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал неприятный инцидент с 19-летним игроком ЦСКА Кириллом Глебовым.

Газинский и Глебов столкнулись в концовке матча за третье место Winline Зимнего Кубка РПЛ. В игровом моменте Юрий наступил на лодыжку Кирилла. Игрок ЦСКА не смог самостоятельно покинуть поле, у него подозревают перелом лодыжки.

«Я вообще не понял, что произошло. Может, в моменте, когда мы с Глебовым падали, я наступил на него. Пожелаю ему здоровья, понимаю, что такое травмы. Пусть поправляется, дай бог, чтобы обошлось без серьёзной травмы. Понятно, что это было без злого умысла», — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.