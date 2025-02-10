Игрок «Краснодара» Козлов: от матчей Зимнего Кубка РПЛ есть нотка официальности

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов рассказал о состоянии команды на сборах и отметил, что в матчах Winline Зимнего Кубка РПЛ есть нотка официальных игр. Сегодня, 10 февраля, в рамках турнира в матче за третье место «Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА со счётом 2:1.

«Ещё рано подводить итоги сборов. Но мы понимаем, где нам надо прибавлять. Оставшееся время будем работать над этим. Конечно, хочется побольше матчей, куда приходит много болельщиков. От встреч в Зимнем Кубке РПЛ есть какая-то нотка от официальных игр», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.