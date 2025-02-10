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Игрок «Краснодара» Козлов прокомментировал победу над ЦСКА в Зимнем Кубке РПЛ

Игрок «Краснодара» Козлов прокомментировал победу над ЦСКА в Зимнем Кубке РПЛ
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов прокомментировал победу команды со счётом 2:1 над ЦСКА в матче за третье место Winline Зимнего Кубка РПЛ. Оба гола «Краснодару» принёс колумбийский нападающий Джон Кордоба.

Winline Зимний Кубок РПЛ . За 3-е место
10 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 51'     1:1 Жемалетдинов – 67'     1:2 Кордоба – 70'    

«Вышел тяжёлый матч с ЦСКА, особенно первый тайм. Стоит отметь футболистов ЦСКА — очень классно играли. Но во втором тайме мы прибавили и начали использовать свои моменты. Если брать второй забитый мяч, то завязали классную атаку на фланге. Мне было неудобно бить, я отдал мяч Джону [Кордобе], который реализовал момент», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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