Игрок «Краснодара» Козлов прокомментировал победу над ЦСКА в Зимнем Кубке РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов прокомментировал победу команды со счётом 2:1 над ЦСКА в матче за третье место Winline Зимнего Кубка РПЛ. Оба гола «Краснодару» принёс колумбийский нападающий Джон Кордоба.

«Вышел тяжёлый матч с ЦСКА, особенно первый тайм. Стоит отметь футболистов ЦСКА — очень классно играли. Но во втором тайме мы прибавили и начали использовать свои моменты. Если брать второй забитый мяч, то завязали классную атаку на фланге. Мне было неудобно бить, я отдал мяч Джону [Кордобе], который реализовал момент», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.