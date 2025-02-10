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Нападающий «Краснодара» Кордоба оценил работу команды на Зимнем Кубке РПЛ

Нападающий «Краснодара» Кордоба оценил работу команды на Зимнем Кубке РПЛ
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Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оценил выступление своей команды на Winline Зимнем Кубке РПЛ. «Краснодар» в матче за третье место обыграл ЦСКА (2:1), оба гола записал на свой счёт Кордоба.

Winline Зимний Кубок РПЛ . За 3-е место
10 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 51'     1:1 Жемалетдинов – 67'     1:2 Кордоба – 70'    

«Команда нарабатывает взаимопонимание друг с другом. Это отражается на поле. Начинать с забитых мячей намного лучше. Я ценю работу, которая достигается коллективным трудом, начиная от игроков и заканчивая тренерским штабом.

Все три матча выдались сложными. У всех команд есть игроки высокого уровня. Была усталость после тренировок на сборах. Из-за этого были ошибки на поле. Но в целом это была хорошая работа», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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