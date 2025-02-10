Нападающий «Краснодара» Кордоба оценил работу команды на Зимнем Кубке РПЛ

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оценил выступление своей команды на Winline Зимнем Кубке РПЛ. «Краснодар» в матче за третье место обыграл ЦСКА (2:1), оба гола записал на свой счёт Кордоба.

«Команда нарабатывает взаимопонимание друг с другом. Это отражается на поле. Начинать с забитых мячей намного лучше. Я ценю работу, которая достигается коллективным трудом, начиная от игроков и заканчивая тренерским штабом.

Все три матча выдались сложными. У всех команд есть игроки высокого уровня. Была усталость после тренировок на сборах. Из-за этого были ошибки на поле. Но в целом это была хорошая работа», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.